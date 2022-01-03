شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستقبل 20 ألف جرعة من الدواء الجديد لكورونا الأسبوع المقبل.. ونصنع آخر محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمنازل أكثر من المستشفيات، ولكن هناك سيطرة على الوضع الوبائي في مصر، وهناك كثير من الحالات لا تحتاج إلى مستشفيات وتلتزم بالحصول على البروتوكول العلاجي منزليا.

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أن 10 فقط من الأسرة بالمستشفيات مشغولة، إضافة إلى 27 من أجهزة التنفس الصناعي، و30% فقط من الرعاية المركزية هي المشغولة في الوقت الحالي، متابعا: "كل الإصابات مسيطر عليها".

وبشأن أدوية كورونا الجديدة أوضح الوزير، أن هناك 3 أدوية جديدة تؤخذ عن طريق الفم، منهم واحد حصل على إجازة الاستخدام الطارئ من هيئتي الدواء الأمريكية والأوروبية، وهذا الدواء من شأنه أن يسيطر على نشاط الفيروس بالجسم حتى لا يتكاثر داخل الخلية ويؤخذ في أول أيام الإصابة بالفيروس.

وتابع الوزير،"سنتلقى الأسبوع المقبل جرعات من الدواء الجديد لكورونا يكفي لـ20 ألف شخص، وهناك عقار آخر خاص بشركة ميرك الأمريكية ومصر حصلت على المواد الخام لهذا الدواء لتصنيعه محليا، وتقدمت 3 شركات للحصول على إجازة التصنيع في مصر".

وأكمل الوزير،"تعاقدنا على دواء آخر بعدد خمسين ألف جرعة لعدد خمسين ألف مصاب بكورونا، وأي مريض تنطبق عليه الشروط عليه أن يتوجه إلى المستشفيات لصرفه مجانا، وهو لا يؤخذ عن طريق الفم ولكن من خلال المحاليل"، مشيرا إلى أنه عندما أجريت دراسة على نسبة الوفيات في مصر، تم اكتشاف أن نسبة 95% من المتوفين من غير المطعمين بلقاحات كورونا".

وأردف الوزير، "بعد الإجراءات التي تمسكت بها الدولة مؤخرا لتطعيم المواطنين ولاسيما عدم دخول المنشآت والمصالح الحكومية بدون تلقي اللقاح، ارتفعت نسبة المطعمين وتتخطى حاليا إلى 450 ألف مواطن يوميا، كما أن الدولة المصرية استقبلت 122 مليون جرعة لقاح، وتم استهلاك منهم أكثر من 56 مليون جرعة، وقد حققنا المستهدف بالوصول إلى 50% للجرعات الأولى والثانية، كما تم تطعيم أكثر من 831 ألف شخص بالجرعة الثانية في الأعمال الأقل من 18 عاما.

وبشأن متحور أوميكرون، قال الوزير "جنوب أفريقيا زفت خبر سعيد للعالم بأن الأميكرون بدأ في الانكسار الحاد، وهذا المتحور سريع الانتشار ولكنه لا يتطلب الإصابة به دخول المستشفيات، والمنظومات الصحية في معظم دول العالم لم تشهد نوعا من أنواع الضغط نتيجة المتحور".