شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تخصص الأسبوع المقبل للمراجعة فى المدارس قبل انطلاق الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص الأسبوع المقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية للمراجعة قبل الدخول فى امتحانات الفصل الدراسي الأول التى من المقرر أن تنطلق 15 يناير الجارى.

وأشارت المصادر، إلى أن المدارس عقدت اختبارات مواد الأنشطة الثانوى العام وسوف يتم البدء فى اختبار مواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات وايضا المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوى العام خلال الأيام المقبلة.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي١٦، ١٨ يناير ٢٠٢٢، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.