شكرا لقرائتكم خبر عن هنا مصانع التماثيل الفرعونية المقلدة بالأقصر.. مملكة هدايا السياح "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد "تليفزيون الخليج 365" فى بث مباشر جديد من داخل مصانع التحف الفرعونية المقلدة التى صنعها نجوم من الصناع الأقصريين المهرة الذين يبهرون سياح العالم خلال زيارتهم للأقصر، والتى يتم عرضها فى مصانع الألباستر والتحف المتنوعة التى تنتشر بالعشرات فى البر الغربى، حيث تعتبر مهنة صناعة التحف المقلدة بأياد مصرية مهنة عريقة وتراثية ورثها أبناء الأقصر عن أجدادهم القدماء المصريين على مر العصور حتى احترفوا تلك الصناعة اليدوية العظيمة ويتم تقديم دروس وورش لتعليمها للجميع حالياً بالبر الغربى.

وفى هذا الصدد رصد ”الخليج 365” فى جولة داخل تلك المصانع على التحف المتنوعة والمصنوعة يدوياً "هاند ميد" بأيادى مصريين من أبناء البر الغربى فى الورش المنتشرة بأعداد كبيرة فى غرب محافظة الأقصر، حيث تصنع تلك التحف من الأحجار التى يتم جلبها من جبل مدينة القرنة الجبل الأشهر فى الحضارة المصرية القديمة، وهى نفس الأماكن التى جلب منها الفراعنة الأحجار لصناعة حضارتهم العريقة على مدار آلاف السنين.

ويقول أشرف الحاوى صاحب مصنع تحف مقلدة بالبر الغربى، أن الأقصر تضم مملكة صناعة يدوية لا تزال باقية منذ آلاف السنين وحتى الآن فهى تقدم السحر الخاص بها للسائحين الأجانب خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، موضحاً أن كل سائح يعشق الآثار المصرية يتمنى أن يكون بمنزله قطعة أثرية مميزة ليراها يومياً وتزين منزله أمام الضيوف، ولكن ذلك الأمر لا يتم توفيره إلا عبر تلك المملكة الرائعة وهى "فن صناعة التحف من الألباستر"، موضحاً أن صناعة التحف والتماثيل والأشكال الفرعونية المقلدة بصورة تقترب من الحقيقية تماماً هى التى تجذب قلوب السياح للشراء خلال رحلتهم بالبر الغربى بين مقابر ملوك وملكات العصور الفرعونية المتنوعة.

ويضيف أشرف الحاوى لـ"الخليج 365"، أنه يد فن صناعة التحف المقلدة من أحجار الألباستر من الفنون البديعة التى يشتهر ويتميز بها أهل غرب الأقصر، فقديماً فى عصور ملوك الفراعنة استخدم الألباستر فى صناعة الأوانى التى تقدم فيها المشروبات قربانا للألهة فى المعابد القديمة، وفى الحياة اليومية بالمنازل كانت تصنع منه اوانى العطور والزيوت، فهو فن حقيقى لايقل قيمة عن فن الخزف أو النحت، ويحتاج إلى مجهود أكبر من باقى الفنون المشابهة له، حيث أنه يكون عبارة عن حجارة يتم العمل على تشكيلها بصورة مرهقة للغاية، فحجر الألباستر يختلف بألوانه من "الأبيض والوردى والبيج والبنى والرمادى والأسود والأخضر"، ولكل حجر استخدامه للفنان الذى يصنعه.



التحف الفرعونية فى مصانع الألباستر بالأقصر



توافد السياح لشراء التحف الفرعونية المصنوعة يدوياً



سياح العالم خلال شراء التحف الفرعونية