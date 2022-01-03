القابضة للمطارات: انتظام الحركة الجوية في المطارات بعد موجة الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، انتظام حركة الإقلاع والهبوط بالمطارات المصرية، بعد تعرضها لموجة طقس سيء.

وقال إنه لا توجد أي تكدس حاليًا في مطار الغردقة والرحلات تسير بشكل طبيعي، وأوضح أن مطار الغردقة كان أكثر المطارات المتأثرة بالأمطار لأن كمية الأمطار كانت غير عادية، والبنية التحتية جاهزة للأوقات العادية، موضحًا أنه سيتم دراسة ما حدث بمطار الغردقة وسيتم حل كل المشكلات الهندسية من أجل المستقبل.

وقال محروس: "نعمل على زيادة وتعديل بنية الصرف الصحي في مطار الغردقة والمطارات التي تضررت من التغيرات المناخية"، وأشار إلى أن بداية التعديل في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لأنهما كانا الأكثر تضررًا من السيول.​