شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: الأولوية للصعيد فى مشروع الـ100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنها ناقشت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إتاحة 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجود آليات تنفيذية تدفع الشباب للإقبال عليها، وتابعت:"نستهدف حديثى الجواز ممن لا يملكون مقدم كبير من أجل تملك وحدة سكنية".

وأضافت "مى عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه من الممكن إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة، لافتة إلى أنه يتم البحث عن أراضى قريبة من العمران من أجل تنفيذ الـ100 ألف وحدة سكنية والتي ستكون مفروشة بنظام التأجير.

وأكدت "مى عبد الحميد"، أن أهالى الصعيد سيكون لهم الأولوية في الوحدات، مشيرة إلى أنه في غضون أسابيع سيتم القيام بدراسة القيم المالية لتحديد قيمة الإيجار، ومن ثم بدء العمل على طرح الإعلان الأول منها.