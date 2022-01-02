كاملة التشطيب والفرش.. الإسكان تكشف تفاصيل تنفيذ 100 ألف وحدة بالإيجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح 100 ألف وحدة بنظام الإيجار، والتي كان وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ هذه الوحدات لمساعدة المقبلين على الزواج، الأسبوع الماضي.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات تليفزيونية، إن الهدف من الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة بنظام الإيجار هو توفير وحدات لحديثي الزواج، والشباب الغير قادر على سداد مقدم كبير لحجز وحدة، ويحتاج شقة بالإيجار لحين تملك وحدة آخرى.

وأضافت أنه تم استعراض بدائل مختلفة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وخلال أسبوعين إلى 3 أسابيع سيتم تجهيز مذكرة تفصيلية وعرضها عليه بكل التفاصيل الخاصة بالوحدات بالإيجار وأماكن الوحدات.

وأشارت إلى أن شقق الإيجار يمكن أن تكون من الموجودة حاليا وتم تنفيذها أو من خلال وحدات سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات لتلبية رغبات المواطنين، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم الوصول لقيمة الإيجار.

وأوضحت أن المستفيدين من شقق الإيجار المستهدفين هم المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا، لافتة إلى أنه يتم تسليم الشقة الشقة مفروشة وبها كل شئ.

وتابعت: "من ضمن النماذج المطروحة أن يتم عرض الشقق للإيجار مع وجود رغبة في التملك بعد 4 إلى 5 سنوات.