الطقس يؤخر إقلاع الرحلات في مطاري الغردقة وشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، تأخر إقلاع الرحلات الجوية على مدار الـ24 ساعة الماضية، بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وشهدت على إثرها مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، تساقط أمطار ثلجية للمرة الأولى.

سلطات الطيران المدني، من ناحيتها غطت مهبط مطار الغردقة بينما تأثرت الحركة في مطار شرم الشيخ، لكنها انتظمت مجددًا قبل ساعات، بعد حدوث تأخيرات وصلت في بعض الأحيان إلى 4 أو 5 ساعات.

وقال الطيار مراد محمد مدير مطار الغردقة الدولي، إن الأمطار الثلجية غير مسبوقة التي شهدتها الغردقة، أثرت على الخدمة المقدمة للمسافرين بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، ما سبب التأخير في مواعيد الطائرات.

وأضاف مدير مطار الغردقة أنه تم إذابة الثلوج التي تسببت في سد أماكن صرف المياه في المطار، وعادت الأمور لطبيعتها وانتظمت الحركة وتم القضاء على التكدس، الذي تسبب في تأخر إقلاع حوالي 250 رحلة جوية لسوء حالة الطقس.

وأشار مراد إلى أن التأخير في الرحلات وصل لحوالي إلى 4 ساعات على أقصى تقدير، وكان هناك ما يقرب من 5 آلاف راكب تأثروا من تأخر الرحلات بمطار الغردقة.

مطار شرم الشيخ شهد هو الآخر تأخرًا بسيطًا في إقلاع الرحلات بسبب موجة الطقس السيء، ولكن لم يشهد أي تكدسات للركاب مثل مطار الغردقة الدولي، قبل أن تعود الحركة داخل صالات السفر والوصول.