بعد سيول شرم الشيخ.. ماذا يحدث في طقس المدن الساحلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستبدأ في الاستقرار بداية من غدا الاثنين حيث تقل فرص سقوط الأمطار بالمقارنة باليومين الماضيين.

وأضافت شاكر، أن الأمطار ما زالت مستمرة على مناطق من خليج السويس ومحافظات جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر، والتى أدت إلى حدوث سيول مما تسبب في غلق بعض الطرق حتى الآن مثل طريق الغردقة وطريق رأس غارب.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار هدأت بعض الشيئ، لكنها مستمرة معنا خلال الساعات المقبلة وغدا الاثنين، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة بنسب 30%.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الأسبوع الماضي والتي بدأت من الخميس حتى الأن، ووصلت ذروتها يوم الجمعة الماضي، لكن حاليا بدأت حالة الطقس في الهدوء وبداية الغد تستقر الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنعدم بداية من يوم الثلاثاء المقبل.