تنويه وتحذير.. التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة الأمطار في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
الاثنين 3 يناير:
- سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على باقي السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري، قد تصل إلى القاهرة.
الثلاثاء 4 يناير:
- عدم سقوط أمطار.
تنويه:
شدد مركز التنبؤ بالفيضان، على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء.