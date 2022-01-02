سيارة تطيح بشرطيين وأخرى برجال إسعاف في حادث مروع بالدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري الأوسطي جنوب الجيزة حادثا مروعا مساء الأحد.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي نزلة البدرشين.

وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة فحص الواقعة بقيادة فرقة الجنوب وتحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية.

تبين بالفحص المبدئي أنه في أثناء سير سيارة نقل محملة بالرمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلاب حمولتها بنهر الطريق المُشار إليه.

وصلت سيارة شرطة من قسم البدرشين لفحص الواقعة فاصطدمت بها سيارة أخرى من الخلف، ما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة خلال المعاينة.

مع حضور سيارة إسعاف لنقل المصابين، اصطدمت بها سيارة أخرى جاءت مسرعة من الخلف، ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة وإصابة اثنين آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الحادث، ودفع اللواء محمد لبنه مدير مرور الجيزة، بونش إغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.