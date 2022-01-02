شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببلجراد يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى مع وزير الصحة الصربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا عمرو الجويلي بوزير الصحة الصربى "زلاتيبور لونشار"، وذلك لبحث التعاون في مجال الصحة بين الجهات الحكومية إلى جانب الشركات المتخصصة فى البلدين.

وعرض السفير الجويلي لجهود مصر في تحويل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" إلى مركز عالمي لتصنيع اللقاحات، من خلال عقد شراكات مع الشركات الدولية لتوفير اللقاح المضاد ل في السوق المصري والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، مبرزاً إمكانية تبادل الخبرات بين مصر وصربيا في هذا الصدد حيث بدأت صربيا إنتاج عدد من اللقاحات ومنح جرعات إلى عدد من الدول الإفريقية.

وأوضح السفير المصري أن اللقاء تناول جهود مصر لتصبح مركزاً للتجارة والخدمات في مجال الرعاية الصحية خاصة في إفريقيا، من خلال تنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد لمنتدى ومعرض الصحة الإفريقي African Health ExCon في يونيو 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث أعرب وزير الصحة الصربي عن اهتمامه بالمشاركة في المنتدى مع الشركات الصربية في المجال الطبي.