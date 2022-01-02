شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق والكبارى: غلق عدد من الطرق الرئيسية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه نظراً لهطول الامطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور تم غلق عدد من الطرق الرئيسية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء كإجراء احترازى حفاظاً على سلامة المواطنين وهى طرق (غارب/الزعفرانة، وغارب/الشيخ فضل، وادى فيران سانت كاترين)

وأشار البيان، إلى قيام هيئة الطرق والكبارى بالدفع بفرق الطوارئ وكافة المعدات اللازمة لمواجهة الامطار على جميع الطرق لمواجهة أى تضرر لها من جراء سقوط الأمطار والسيول.