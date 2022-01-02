شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 1250 حالة إشغال وتعديات للمحال والمقاهى فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حمله مكبرة بحي بولاق الدكرور لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه بشن الحملات بصفه دوريه في نطاق الأحياء والمراكز، لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الإشغال، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع الاجهزة الامنيه بتحقيق الانضباط بشوارع كفر طهرمس والعشرين والمساكن حيث أسفرت عن رفع ١٢٥٠ حاله اشغال للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية شملت إستاندات وعربات وفاترينات لباعه جائلين وثلاجات وكراسي وترابيزات بالاضافه الي ضبط ومصادرة ٣٠٠ شيشة من المقاهي التي تقدمها بالمخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.