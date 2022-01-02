الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء بالمشروع الجديد (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

ووضع مشروع القانون عددًا من المزايا للأم العاملة والحامل، يستعرض هذه الإنفوجراف أبرزها:



الأمومة محمية بقانون العمل.. 7 مزايا مهمة للنساء فى المشروع الجديد