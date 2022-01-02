شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.

الرئيس السيسي يستقبل غادة والى ويؤكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة فى مواجهة التحديات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم مصر لدور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، بهدف تفعيل برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات والجريمة على نحو متكامل وعلى النطاق العالمي ولصون الأمن والاستقرار. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على قانون العمل مبدئيا رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن تعقد الجلسة التالية غدا الساعة الحادية عشر صباحا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. سفير الكويت: قيادة الرئيس السيسي حكيمة ونموذج يحتذى به فى الرؤية التنموية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة". رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعداد المعلمين عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين. الرئيس السيسى يستقبل السفير الكويتي بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة". ليبيا تعلن حظر السفر بالجواز الأخضر إلى مصر واستبداله بالأزرق الإلكترونى أكد رئيس لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر في بلدية طبرق الليبية، محمد العرضاوي، منع السفر الى مصر بالجواز الأخضر اعتباراً من بداية العام الجارى 2022، داعية كافة المسافرين الليبيين إلى مصر بضرورة أن يكون لديهم جواز أزرق إلكتروني وأن يكون الرقم الآلي مفعل . مجلس الشيوخ: تطبيق قانون العمل الجديد بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المواد 8 و9 و10 من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وجاء نص المواد كما يلى: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - فى بيان - أن المستوطنين، ويقدر عددهم بالعشرات، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى ساحاته، خاصة فى المنطقة الشرقية منه وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مستعدة بمرافقها وأجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على جهود الجهاز التنفيذى والجهات المعاونة لمواصلتهم الليل بالنهار لإزالة آثار الأمطار الغزيرة وفتح الطرق المحاور، خلال جولته الصباحية اليوم لتفقد أعمال إزالة آثار الأمطار الغزيرة . مدبولى: الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقارى عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي. رئيس الوزراء يناقش التعديلات المقترحة لقواعد تنظيم الصناديق العقارية عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي. إعادة فتح الطريق الدولى "النفق - شرم الشيخ" بعد إزالة آثار السيول أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح الطريق الدولي "النفق - شرم الشيخ"، أمام حركة السفر، بعد إزالة آثار السيول، وقال إنه جرى التنسيق بين مرور جنوب سيناء ومرور السويس وبدأت السيارات في التحرك علي الطريق الدولي الجديد، يذكر أن الطريق أغلق ليلة أمس حتى صباح اليوم الأحد، لمدة 8 ساعات تقريبا، بسبب السيول القادمة من وادي السحيمي وعين سدر. الأنفاق: قطارات المونوريل المصرى تسير بدون سائق وزمن تقاطرها دقيقة ونصف أكدت الهيئة القومية للأنفاق قطارات المونوريل المصرى المتعاقد عليها ستسير بدون سائق، حيث سيتم التحكم فى مسيرها آليا، كما أنها مخطط تعمل وفق زمن تقاطر بين كل قطار والتالى له يصل إلى دقيقة ونصف. رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022. رئيس الوزراء يوجه بدراسة إمكانية تملك المتزوجين حديثا وحدات مفروشة بالإيجار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإتاحة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5٠6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة

هيئة الأرصاد الجوية: انعدام فرص سقوط الأمطار على البلاد بداية من الثلاثاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز "الاستشعار عن بعد" فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من المحافظات شهدت حالة من التقلبات الجوية منذ يوم الخميس الماضي، واستمرت حتى أمس واليوم: "وشهدنا أمطار متفاوتة الشدة.. وأكثر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار يوم الجمعة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى".