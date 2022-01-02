بعد إقراره في مصر.. حظر تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت اللجنة العلمية لعلاج كورونا بوزارة الصحة، إضافة دواء فموي جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى بروتوكول العلاج المصري.

والدواء تنتجه شركة مصرية، وهو نفس العقار الذي تنتجه شركة ميرك تحت اسم مولونوبرفير Molnupiravir.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، لمصراوي، إنه سيتم إضافة الدواء الجديد لبروتوكول علاج كورونا لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة المصابة بالفيروس ويتم استخدامه في مستشفيات العزل وتوزيعه في الصيدليات فور توفره خلال الربع الأول من العام الجديد.

وأشار حسني إلى أن الدواء يعتبر حلما لأطباء الصدر ومستشفيات العزل لأنه أمن وفعال ويستخدم عن طريق الفم.

وأوضح أن الدواء الجديد يغير في التركيبة الجينية للفيروس ويتحور للأضعف، ووافقت عليه الهيئات الصحية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشارت اللجنة العلمية إلى وجود 3 موانع للحصول على الدواء الجديد، تتمثل في: الأطفال أقل من 18 عامًا، والحوامل، والمرضعات.