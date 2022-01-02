بسبب الأمطار.. إغلاق طرق رئيسية في محافظتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه نظرًا لهطول الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية وبعد التنسيق مع الإدارة العامه للمرور تم إغلاق عدد من الطرق الرئيسية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين وهي طرق (غارب/الزعفرانة، وغارب/الشيخ فضل، وادي فيران سانت كاترين).

وأشار البيان غلى قيام هيئة الطرق والكباري بالدفع بفرق الطوارئ وكافة المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار على جميع الطرق لمواجهة أي تضرر لها من جراء سقوط الأمطار والسيول.