أولها الخميس المقبل.. اعرف إجازات موظفي القطاعين العام والخاص في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، العطلات والإجازات الرسمية لموظفي القطاعين العام والخاص في عام 2022، والتي تتضمن إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية.

وينشر "الخليج 365" أيام العطلات الرسمية للدولة خلال عام 2022، وهي كما يلي:

- الخميس 6 يناير: بمناسبة عيد الميلاد المجيد

- الثلاثاء 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

- الاثنين 25 أبريل: عيد تحرير سيناء، وعيد شم النسيم

- الأحد 1 مايو: عيد العمال.

- الاثنين 2 مايو، الخميس 5 مايو: عيد الفطر المبارك.

- الخميس 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

- الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو: عيد الأضحى المبارك

- السبت 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

- السبت 30 يوليو: رأس السنة الهجرية.

- الخميس 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

- السبت 8 أكتوبر: عيد المولد النبوي الشريف.

كان مجلس الوزراء، قرر اعتبار الخميس التالي على أي مناسبة مقرر بشأنها إجازة الفترة القادمة إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن يوم الخميس التالي على أي مناسبة مقرر بشأنها إجازة الفترة القادمة إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي سوف تقع في منتصف الأسبوع، وذلك مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرار جاء في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة في عطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

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