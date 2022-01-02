أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس.. والظواهر المسيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن العديد من المحافظات شهدت حالة من التقلبات الجوية استمرت منذ الخميس الماضي وحتى اليوم، لافتة إلى أن أكثر المناطق التي تأثرت بالأمطار وموجة الطقس السيئ السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وكانت ذروة الموجة يوم الجمعة الماضي.

الطقس السيء: الأمطار ما زالت مستمرة في هذه المناطق

أضافت شاكر، أن الأمطار ما زالت مستمرة على مناطق من خليج السويس ومحافظات جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر، والتى أدت إلى حدوث سيول مما تسبب في غلق بعض الطرق حتى الآن مثل طريق الغردقة وطريق رأس غارب.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار هدأت بعض الشيئ، لكنها مستمرة معنا خلال الساعات المقبلة وغدا الاثنين، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة بنسب 30%.

الطقس السيء: شبورة كثيفة في الصباح الباكر

وتابعت: "بداية من الغد تتكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر بداية من الساعة الـ5 حتى الساعة الـ8 صباحا".

وأشارت إلى أن الأجواء تبدأ في الاستقرار بداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من يوم الثلاثاء.

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