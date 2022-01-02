5 اتهامات و3 أدلة.. النيابة العامة تُحيل المتهم بالتعدي على "سيدة الوراق" للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أن الشرطة ضبطت المتهم، واستجوبه رجال التحقيق فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقدمته للمحاكمة جنائية عاجلة بتهم الضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة.

وتمثلت أدلة النيابة العامة في شهادة المجني عليها، وما أيدها من تحريات الشرطة، وما تبين من المقطع المصور للواقعة المتداول.