شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - فى بيان - أن المستوطنين، ويقدر عددهم بالعشرات، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى ساحاته، خاصة فى المنطقة الشرقية منه وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومى على فترتين صباحية ومسائية فى محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، فيما تتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين.

وتفرض الشرطة الإسرائيليون إجراءات مشددة فى المسجد الأقصى والبلدة القديمة فى القدس الشرقية، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.. وبلغ إجمالى عدد المُستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام المُنصرم 34 ألفا و562 مستوطنا، من ضمنهم طلبة معاهد دينية يهودية وجنود وضباط وموظفون يعملون فى حكومة الاحتلال وأعضاء فى الكنيست الإسرائيلي.