شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الصناديق العقارية تمثل آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقارى، وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوى، ومن ثم يجب العمل على تبنى التيسيرات التى من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.

من جانبها، استعرضت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، والتى تم الاسترشاد، عند إعدادها، بالتجارب الناجحة فى عدد من الدول؛ من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.

فى ذات السياق، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات فى بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقارى، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيدًا من المحفزات، مضيفا أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وأخذ ملاحظاتها فى الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.

كما أوضح "عمران" أن تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التى يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقارى، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد الصيغة النهائية من التعديلات المتوافق عليها؛ حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.