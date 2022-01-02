شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الطريق الدولى "النفق - شرم الشيخ" بعد إزالة آثار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إعادة فتح الطريق الدولي "النفق - شرم الشيخ"، أمام حركة السفر، بعد إزالة آثار السيول، وقال إنه جرى التنسيق بين مرور جنوب سيناء ومرور السويس وبدأت السيارات في التحرك علي الطريق الدولي الجديد، يذكر أن الطريق أغلق ليلة أمس حتى صباح اليوم الأحد، لمدة 8 ساعات تقريبا، بسبب السيول القادمة من وادي السحيمي وعين سدر.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تكليفات إلى مدير الموارد المائية بجنوب سيناء، بضرورة تشكيل لجنة للمرور على كل المناطق التي تعرضت للأمطار والسيول ليلة أمس، وإجراء حصر شامل لكميات المياه المخزنة أمام السدود والبحيرات في كل المناطق المنكوبة.

وأوضح أن المدن التي تعرضت إلى السيول هي رأس سدر، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، قال المحافظ إن مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول نجحت بالفعل في الاختبارات التي تعرضت لها، إذ نجحت البحيرات والسدود الموجودة في منطقتي وادي ميعر ووادي خبران بطور سيناء في تخزين ما يقرب من 50 ألف متر مكعب، وجار حصر باقي الكميات.

وفي نفس السياق كان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء يتابع حتى الساعات الأولى من الصباح لحظة بلحظة اثار الطقس السيء الذي تعرضت له مدن المحافظة أمس ويصدر قراراته لكافة الاجهزة التنفيذية لإزالة اثار الامطار وفتح الطرق المغلقة.

ويقوم بجولة ميدانية لتفقد الأماكن الأكثر تضررا و مواجهة كافة أجهزة المحافظة آثار الطقس السيئ الذي تعرضت له مدن جنوب سيناء ومتابعة كل مدينة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ ومن خلال الأجهزة الحديثة المحمولة وغرفة لإدارة الازمة في حالة حدوث السيول، والربط بين غرف العمليات في المدن وإدارة الأزمات والعمليات بالديوان العام للمحافظة.

وأكد المحافظ على تطهير كل مخرات السيول في نويبع وطابا ودهب ورأس سدر وسانت كاترين، والعمل بالمعدات الثقيلة والكاسحات لفتح أي طرق قد تغلقها السيول وتوزيع سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه في الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

من جهة أخرى أذابت الشمس الساطعة بسانت كاترين آثار الثلوج التي اكتست بها المدينة أمس حيث تسود حالة من الاستقرار في حالة الجو بكافة مدن المحافظة.