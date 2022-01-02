شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس قداس بدء عام 2022 بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة بداية العام الجديد، بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، بمشاركة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، وشعب الكنيسة المحتفل.

وتضمن الاحتفال ساعة سجود أمام القربان المقدس، بتنظيم من شباب الرعية، تلاها صلاة القداس الإلهي، التي احتوت على الكلمة الروحية من غبطة البطريرك للحاضرين، حول الميلاد، والدعوة لميلاد جديد في حياتنا، نعيشه ونتشارك فيه.

واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية للحاضرين من غبطة البطريرك، مقدمًا لهم التهنئة، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد.