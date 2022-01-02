شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يوجه بحصر العقارات القديمة والمتهالكة بحى باب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ترافقه سمية إبراهيم، رئيس حي باب الشعرية، ولجنة تطوير العشوائيات والإدارة الهندسية بحي باب الشعرية، العقارات بمنطقتي "المغاربة وبين السيارج"، وذلك ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي باب الشعرية، ومشروع تطوير "القاهرة التاريخية".

ووجه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بتنفيذ الأعمال وفق جدولها الزمني، مع حصر جميع العقارات القديمة والمتهالكة بنطاق الحي، لتحديد كيفية التعامل معها.

وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى:

المنطقة الأولى

المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.

المنطقة الثانية

هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

المنطقة الثالثة

هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

المنطقة الرابعة

هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

المنطقة الخامسة

هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.