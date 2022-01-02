شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بمدينة نصر والمرج شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، حملات أغلقت خلالها عددا من المنشآت والمحال التجارية، لإدارتها بدون ترخيص من الحى .

وتمكنت الحملات، من إغلاق مركز "جيم" فى شارع شمس الدين الذهبى بأرض الجولف، كما تم إغلاق وتشميع معرض، فى 35 شارع معز الدولة، مع إغلاق وتشميع محل طيور فى شارع ياسين راغب، مع إغلاق وتشميع مركز تعليمى فى شارع أحمد حسن الزيات، وجميعها تدار دون ترخيص من الحي.

وفى السياق ، وجه المهندس إيهاب ذهني، رئيس حى المرج، إدارتى الإشغالات والحدائق بالحي، بقص 4 أشجار، داخل مدرسة "عمرو بن العاص"، بقصر الأميرة "نعمة"، فى نطاق حى المرج، لما تسببه من خطورة على حياة التلاميذ،ى يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بالتواجد الميدانى فى الشوارع، والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين.

من جانب آخر، شنت أجهزة حى المرج، حملة صباحية، تمكنت من رفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع والميادين الحيوية بنطاق حى المرج، منها (مؤسسة الزكاة- ترعة برلنتى – محمد نجيب – منطقة الفلاحة – مخازن الخردة وغيرها)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.