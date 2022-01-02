شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. تقديم مساعدات للمواطنين في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد – معك فى قريتك" ، تم توجيه قوافل طبية وتوزيع مساعدات عينية بنطاق محافظتى "جنوب سيناء – الوادى الجديد، فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى.

وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وواصلت أجهزة الأمن مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سيارة "ملاكى")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض، ضبط (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (17) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (5456) حكم قضائى متنوع، وضبط (4) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

وواصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (92) قطعة سلاح نارى ، (204) قضية مخدرات وتنفيذ (52191) حكم قضائى متنوع.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حيث استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها ، وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بقنا..وتحديد وضبط الجناة، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على ضفة إحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه ، وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) ، وقيام (5 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) بإرتكاب واقعة التعدى عليه مما أدى لوفاته .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبط (4) من المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، حيث أقر أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه و "المتهم الهارب" ، فقام الأخير بالإستعانة بهم لكونهم أصدقاء ، و قام أحد المتهمين بإصطحاب المجنى عليه من مسكنه بدراجته النارية وتوجها لمسكن "المتهم الهارب" ، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من تناول الطعام وإحتجازه لإعادة المبلغ المالى حتى توفى ، وقام إثنين من المتهمين بالتخلص منه بإلقائه بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز .

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (49) قضية ...أبرزها ضبط (68 شيكارة معبأة سكر مدعم بإجمالى وزن 3٫400 طن غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء) بحوزة ( سائق سيارة )، وضبط (1440 إسطوانة بوتاجاز بإجمالى وزن 43٫200 طن بدون فواتير والأوراق الداله على مشروعية حيازتها لإعادة بيعها بعد تجميعها بالسوق السوداء) بحوزة (سائق سيارة بمقطورة بدون لوحات معدنية)، وضبط (795 كيلو جرام حلويات جافة غير مطابقة للمواصفات) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع حلويات جافة كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

وقام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (11050) بطاقة رقم قومى وعدد (15847) مصدراً مميكناً، وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار القوافل بمحافظات (الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا) ، والدفع بسيارة بقافلة أخرى مستحدثة بمحافظة المنوفية بجوار المقر المؤقت لمركز منوف ، وذلك إعتباراً من السبت الموافق 1/1/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، كما تم إيفاد مأموريات لعدد (9 حالة إنسانية) بالمستشفيات والمنازل بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.