شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ: قانون العمل يخفض البطالة ويشجع على "صنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نواب بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون العمل، مؤكدين أنه يخفض من البطالة ويشجع على الصناعة المصرية ويعزز "صنع فى مصر"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن مشروع قانون العمل من أهم المشروعات لأنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن هذا القانون سوف يشجع على الإنتاج لذلك أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

فيما أكد النائب محمد طه عليوة أن مشروع قانون العمل يحقق التوازن فى بيئة العمل، ويهم قطاع كبير من الشعب المصري، وأن هذا مشروع القانون يعد بمثابة قانون اجتماعي".

فيما أكد النائب مؤمن معاذ أن مشروع قانون العمل يحقق الأمان الاجتماعي ويحفز الشباب بالقطاع الخاص دون أي تخوفات، ولذلك نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

فيما أكدت النائبة سناء سليمان إن مشروع قانون العمل يتماشى مع الدولة فى تشجيع القطاع الخاصة، كما أن يدعم قطاع الصناعة والوصول بالصادرات المصرية الوصول إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار عام 2030، مضيفة :" مشروع قانون العمل يقلل لبطالة ويحقق السلم الاجتماعى لذلك أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".