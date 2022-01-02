ضبط 49 قضية في حملة تموينية بالدقهلية.. أبرزها سكر مدعم واسطوانات غاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية؛ لمراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 49 قضية، أبرزها: ضبط سائق سيارة، بحوزته (68 شيكارة معبأة سكر مدعم بإجمالي وزن 3٫400 طن غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء).

كما ضبطت الحملة سائق سيارة بمقطورة بدون لوحات معدنية، بحوزته (1440 أسطوانة بوتاجاز بإجمالي وزن 43٫200 طن بدون فواتير والأوراق الدالة على مشروعية حيازتها لإعادة بيعها بعد تجميعها بالسوق السوداء).

ونجحت الحملة في ضبط (المدير المسئول عن مصنع حلويات جافة كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، بحوزته (795 كيلو جرام حلويات جافة غير مطابقة للمواصفات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.