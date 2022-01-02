قضية تفجير فندق الأهرامات.. تخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين للمشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، فى طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

كما قضت المحكمة بتخفيف حكم المؤبد لـ 8 متهمين إلى 5 سنين وإلغاء الحكم لـ12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ببرائتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت للمتهمين حيث تضمنت تفاصيل القضية:

وكانت قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.