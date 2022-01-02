الطقس غدا.. صقيع وضباب وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين على مختلف المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إنه يسود غدا صباحا طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

بالنسبة لحالة الطقس غدا ليلا، فيسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء.

شبورة مائية كثيفة قد تصل حد الضباب

تنتشر الشبورة المائية الكثيفة وقد تصل حد الضباب خلال التوقت من 5 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة الشدة

توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30% لـ 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة على فترات متقطعة.

نشاط رياح

تنشط حركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.