رئيس"القناة للكهرباء": إعادة التيار بالكامل لمدينة الطور بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

صرح المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هناك انقطاعات بسيطة بعدد من المحافظات التابعة للشركة، وأنه تم إعادة التيار الكهربائي بالكامل لمدينة الطور بجنوب سيناء التي تعرضت لانقطاع كامل نتيجة سقوط ٣ أبراج كهرباء تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح السيد في تصريحات لمصراوي، أنه على الفور تم التنسيق مع منطقة القناة لتوزيع الكهرباء بشأن إصلاح الأبراج التي تعرضت لسقوط نتيجة السيول والأمطار الغزيرة لإعادة التيار الكهربائي بشكل آمن وكذلك الحرص على تأمين انتظام واستقرار التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بمحافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ.