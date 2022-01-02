أول تحرك حكومي لتوفير 100 ألف شقة مفروشة للمواطنين بنظام الإيجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثا.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات أسبوع الصعيد، بشأن تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثي الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج.

واستعرض وزير الإسكان عناصر الدراسة التي أعدها صندوق الإسكان الاجتماعي حول عدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، والآليات التي سيتم من خلالها توفير التمويل لتلك الوحدات وتأثيثها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة التي ستتولى التعاقد مع الشباب وتحصيل الإيجار الشهري.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، ببلورة عناصر هذه الدراسة، وبحث إمكانية إضافة خيار يتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة، ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة، من ضمنها بعض الوحدات في مشروع تطوير عواصم المحافظات، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.