شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث البيئية بجامعة القاهرة: مصر بها 30 مليون طن مخلفات زراعية في السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، تفاصيل فوز الجامعة بتمويل مشروعها البحثي الذي تقدمت به لأكاديمية البحث العلمي عن إنتاج الوقود الحيوي، حيث سيتم تنفيذه بالشراكة مع 4 دول هي المغرب، جنوب أفريقيا، فرنسا، وألمانيا.

وقالت حنفي خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إن الوقود الحيوي إما سائل أو صلب أو غازي، موضحةً أن نصيب الجامعة من هذا المشروع 100 ألف يورو: "عندما قرأنا الدعوة للتقدم للبحث، عملنا الفكرة وبدأنا في دعوة الشركاء ورحبوا بها، وسنتعاون مع جامعات ذات أبحاث كثيرة في هذا المجال".

وأضافت مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، أن المشروع يخدم مصر أولا والقارة الأفريقية، بسبب زيادة المخلفات الزراعية فيها، بواقع 30 مليون طن في السنة: "المزارعون يحرقون الأرز ويلوثون البيئة، ونتعامل مع كل هذه المخلفات كثروة لتحويلها إلى وقود حيوي".

وتابعت الدكتورة هاطمة الزهراء حنفي، أن هناك الكثير من الأبحاث العلمية المرتبطة بهذا المجال، دون وجود إنتاج صناعي، وغعند استغلال هذه المخلفات يمكن الحصول على غاز تخليقي، ووقود سائل ودمجه مع الوقود الأحفوري، كما يمكن استخدام الوقود الحيوي الصلب في استعمالات كثيرة، وأفريقيا في حاجة إلى هذا النوع من الصناعات.