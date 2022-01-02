شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ6.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان له اليوم، أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال العام الميلادي 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.