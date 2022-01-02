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خطوات تساعدك فى تجديد رخصة سيارتك إلكترونيا دون التوجه لوحدة التراخيص..اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور العديد من الشروط والإجراءات التى يمكن من خلالها تجديد رخص السيارات عبر بوابة المرور الإلكترونية، لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس ، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى:

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية ​

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​​.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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