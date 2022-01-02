شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الموت القاتل بسبب الدفايات وسخان المياه فى الشتاء؟..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثر مع استعمال الدفايات للهروب من برودة الجو وقوع حرائق داخل الشقق السكنية والعقارات والمنشآت لكثرة استخدامها وتركها داخل الشقق والنوم ويحدث بعدها انصهار للدفاية ووقوع وفيات أو مصابين.

كما يوجد موت قاتل للمواطنين من خلال استخدام سخانات الغاز، وهو غاز ثاني أكسيد الكربون الذى يتواجد في الحمام خاصة العرسان الجدد في حالة عدم اختبار السخان وعدم وجود مصدر تهوية مناسب يتسبب فى وقوع ضحايا بشكل متكرر فى فصل الشتاء.

ووضعت إدارة الحماية المدنية مجموعة من التوصيات للوقاية من حرائق الدفايات ومنها :

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات تعمل ليلا أثناء نوم القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى حال الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

كما حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة سخانات الغاز و حدوث حالات اختناق بشكل متكرر للمواطنين و للحماية من تلك الاخطار يتم اتباع التالي :

– يجب توفير مصدر تهوية عند تركيب السخان الغاز في البيت، كذلك التأكيد أكثر من مرة بواسطة الفني المختص من سلامة وآمان الغاز للاستخدام وتجربته أكثر من مرة لفترة مناسبة ، وفي حالة عدم امكانية توفير مصدر تهوية في الحمام يمكن تصميم وتخصيص جزء مغطي للاستحمام مع ترك باب الحمام مفتوح للتهوية.

– يجب أن يكون هناك مصدر تهوية في حالة الاستحمام بالماء الساخن وذلك لتقليل حالات الاغماء أو التسمم بواسطة بخار الماء وغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الغاز الطبيعي في السخان.

– ضع السخان الغاز الجديد على بعد متر واحد على الأقل من جميع الأشياء التي من الممكن أن تكون قابلة للاشتعال، بما في ذلك الاخشاب أو الستائر والاثاث ، والصناديق.

– تأكد من أمان توصيلات مواسير الغاز لمنزلك، وتأكد جيدًا أنها متصلة بالشكل الصحيح، وعدم مرورها قرب مصدر للحرارة أو المياه والرطوبة الزائدة.