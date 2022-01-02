شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري صباح اليوم الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أعلنت إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 30 إلى 35 عقدة واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي 1002 وحالة البحر مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.