شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توجه السكة الحديد بعدم خروج قطار من الورش قبل المراجعة الفنية الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل أعمال صيانة القطارات في ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى ببنى سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع عربات القطارات، حيث طالعت الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة او مجددة، للاستمرار في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

ووجهت وزارة النقل بعدم خروج أي عربة من الورش قبل أن تجرى المراجعة الكاملة، وأن تتم كافة أعمال العمرات الخاصة بالعربات (البسيطة والمتوسطة والرئيسية) بأعلى مستوى من الجود، مؤكدة على ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأن تقلد المناصب وفقًا للكفاءة وليس بالأقدمية وأن يتم الاستفادة المثلى من كافة المواد والخامات الموجودة بالورشة وترتيب وتصنيف كافة المواد غير القابلة لإعادة التشغيل تمهيدًا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة وكذلك قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العمال لزيادة الإنتاجية.

وأكدت الوزارة على ضرورة، أن يبذل الجميع كافة الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاحيتها، مشددة على أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة، وضرورة استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري الحالي.

جدير بالذكر، أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية فى الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983.