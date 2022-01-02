حال عدم التطعيم.. الصحة تنشر إحصائية عن احتمالات الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 سنة ولم يحصلوا على الجرعة الكاملة من التطعيم، أكثر احتمالا للإصابة بكورونا 3 مرات، بالمقارنة بالأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل من نفس الفئة العمرية.

وشدد على أن هؤلاء الأشخاص أكثر احتمالًا لدخول المستشفى في حالة الإصابة بكورونا 12 مرة، مقارنة مع الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل.

جاء ذلك في منشور توعوي نشرته الوزارة عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأحد.

وأشار عبدالغفار إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و64 سنة ولم يحصلوا على الجرعة الكاملة من التطعيم، أكثر احتمالًا للإصابة بكورونا 4 مرات مقارنة مع الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل من نفس الفئة العمرية.

وأوضح أن تلك الفئة أكثر احتمالًا لدخول المستشفى في حال الإصابة بكورونا 18 مرة مقارنة مع الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل من نفس الفئة العمرية.

أما الأشخاص في سن 65 سنة فأكثر، فهم أكثر احتمالًا للإصابة بكورونا 7 مرات مقارنة مع الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل من نفس الفئة العمرية.

تلك الفئة أكثر احتمالًا لدخول المستشفى في حال الإصابة بكورونا 13 مرة مقارنة مع الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالكامل من نفس الفئة العمرية.