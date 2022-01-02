تعطيل الدراسة في 3 مناطق وغلق 4 طرق.. الحكومة تعلن حصيلة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد على بالمحافظات لمجابهة الطقس السيئ واستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار في المحافظات التي سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

وأوضح شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تعطيل الدراسة اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ومحافظة أسيوط وتوقف الدراسة اليوم بمحافظة مطروح ماعدا مدارس سيوه لعدم سقوط أمطار بها.

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على طريق غارب/ الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر مع وجود رياح شديدة وطقس شديد البرودة إلى جانب غلق طريق غارب/ الغردقة نتيجة الأمطار الغزيرة.

كما أشار التقرير إلى توقف الأمطار على مدن شرم الشيخ وطور سيناء ونويبع ورأس سدر ودهب وسانت كاترين وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، مع طقس شديد البرودة على معظم أنحاء المحافظة حيث نتج عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة انقطاع الكهرباء عن مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ وتم تشغيل الكهرباء في شرم الشيخ على خط نويبع وإصلاح عطل الكهرباء على مدينة طور سيناء بعد انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات.

كما تم إغلاق طرق شرم الشيخ/ الطور، ومدينة رأس سدر حتى كمين عيون موسى، والطريق الساحلي من مدينة أبورديس اتجاه مفارق كاترين مروريا لتجنب وقوع الحوادث، وتعمل كافة مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية والمطار يعمل بكفاءة والسلع الغذائية متوفرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وجار رفع التراكمات وتوقفت الأمطار في محافظة أسيوط والطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح.