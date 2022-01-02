توجيه السيسي بامتلاك القدرة الوطنية لإنتاج الأطراف الصناعية يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصدر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، ونقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية، للحصول على منتج عالى الجودة، اهتمام الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه - خلال الاجتماع - بتكامل جهود جميع الجهات المعنية في الدولة، والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، ونقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية، للحصول على منتج عالي الجودة، في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل، للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقا لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعيا نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

كما نقلت الصحيفة توجيه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة، لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلا عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة، التي أنشأتها الدولة أخيرا في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لمصلحة المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد مدبولي - خلال لقائه أمس مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي - على دور الصحافة المحوري في نشر الوعي والثقافة بين أبناء الشعب المصري، من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، وكذا دحض الشائعات، ونقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تنموية وخدمية، فضلاً عن دورها في نقل نبض الشعب وجماهير القراء للمسئولين، عبر مقالات وآراء الكتاب.

وأوردت الصحيفة أن رئيس الوزراء استهل اللقاء، بالإعراب عن تهنئته لرئيس هيئة الصحافة، وجموع الصحفيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار لمؤسساتنا الصحفية العريقة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة نقل تهنئة جموع الصحفيين للرئيس السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مشيراً إلى تقدير جموع الصحفيين للجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي، لدعمهم، ودعم تطوير المؤسسات الصحفية القومية .

وفي الشأن الصحي وتحت عنوان "مصر تعبر ذروة الموجة الرابعة لكورونا"، نقلت صحيفة (الأخبار) إعلان اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة إضافة أول عقارين لعلاج "كورونا"على مستوى العالم إلى بروتوكول علاج المصابين بالفيروس فور وصول الأول باكسلوفيد إنتاج شركة فايزر، وإنتاج الثاني مولونبرفير المماثل لعقار شركة ميرك في مصر.

وأبرزت تأكيد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة أنه تم التعاقد على كميات كبيرة من العقار الأول باكسلوفيد، ومن المقرر وصول الكميات بداية يناير، فمصر استطاعت توفير العقار فور الموافقة عليه.

وأوضح، في تصريح للـ"الأخبار"، أن عقار باكسلوفيد للحالات البسيطة والمتوسطة والمصابة بكورونا وسيتم إضافته إلى بروتوكول العلاج المصري، فور وصوله لعلاج المصابين في مستشفيات العزل، خاصة أن فعاليته تصل إلى 70% في علاج الإصابات وهي نسبة جيدة جدا ويستخدم في بداية الإصابة.

وفي سياق احتفالات المصريين بالعام الجديد، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان وزارة الداخلية اضطلاع جميع مديريات الأمن بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بجميع المحاور والميادين والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أكدت أن الخطط الأمنية شملت تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما جرى الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، والاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

اقتصاديا، نشرت صحيفة (الأهرام) تأكيد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطى أن العام الجديد سيشهد طفرة في تنفيذ المشروعات القومية المائية الكبرى الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، مشددا على استمرار الوزارة في نهج التطوير والتحديث لمنظومتها ودعمها لمضاعفة معدلات مجهودات توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات التنموية المستخدمة للمياه كماً ونوعاً وذلك استنادا إلى الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية.

وذكرت الصحيفة أن وزير الري قال - في تصريحات خاصة لـ"الأهرام" - إن الخطة التنفيذية للعام الجديد تتضمن انطلاق العمل في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، أحد المشروعات المهمة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى، والتى تهدف لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات 7 ترع فرعية؛ تخدم زماما مساحته حوالى 5ر1 مليون فدان في 5 محافظات هي أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.

كما أبرزت صحيفة "الأخبار" خبر قيام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس بأداء صلاة قداس رأس السنة الميلادية الجديدة في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة آباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكاتدرائية وعدد محدود من الشعب في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

رياضيا، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على قرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى بعقد مؤتمر صحفي اليوم مع بداية انطلاق المعسكر المغلق، حيث يمثل المعسكر الحالي آخر مراحل الإعداد لمنتخب الفراعنة، قبل المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون من 9 يناير الحالى حتى 6 فبرايل المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر يعقد في العاشرة والنصف صباح اليوم بمقر معسكر المنتخب بأحد فنادق التجمع الخامس، مشيرة إلى قرار المدير الفنى للمنتخب الوطني بفتح ربع الساعة الأول من التدريب الأول للفريق أمام كل وسائل الإعلام.

وذكرت الصحيفة أن المنتخب الوطني دخل معسكرا مغلقا اليوم، حيث يبدأ مرانه فى الرابعة والنصف مساء على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة، ويلعب منتخبنا فى المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حيث يستهل الفراعنة مباراتهم الأولى بالبطولة يوم 11 يناير أمام نيجيريا.