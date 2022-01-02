شكرا لقرائتكم خبر عن %97 من القراء يؤيدون مقترح تقديم تسهيلات لاستخدام الطاقة الشمسية بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد المقترح البرلمانى بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل؟"، أيد آراء القراء المقترح البرلمانى بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل.
وأيد 97% من القراء المقترح البرلمانى بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل، بينما رفض 3% من القراء موضوع الاستطلاع.