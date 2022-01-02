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%97 من القراء يؤيدون مقترح تقديم تسهيلات لاستخدام الطاقة الشمسية بالمنازل

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد المقترح البرلمانى بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل؟"، أيد آراء القراء المقترح البرلمانى بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل.

 

وأيد 97% من القراء المقترح البرلمانى بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل، بينما رفض 3% من القراء موضوع الاستطلاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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