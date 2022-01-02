شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.. و6 يناير آخر موعد للتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم والترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان،وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن بمواعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقدم حتى يوم 6 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 6 يناير في الساعة الثالثة عصرا، وأن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 9 يناير وحتى الإثنين 10 يناير. وتجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.

وأوضح قرار إعلان فتح باب التقدم، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 293 بتاريخ 27 يناير 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 يناير 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم 1065 بتاريخ 23 مارس 2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.