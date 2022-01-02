شكرا لقرائتكم خبر عن المشيخة تعلن 18 يناير آخر موعد للتقديم بمنحة الأزهر ـ المملكة المتحدة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالقاهرة التنويه عن فتح باب التقدم لمنحة الأزهر- المملكة المتحدة لعام 2022م.

تهدف المنحة الدراسية التي يدعمها فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين وغير المسلمين.

وسوف تُموّل المنحة خريجي الأزهر وقادة المستقبل لمتابعة دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية المعروفة عالميًّا في (أصول الدين) والتخصصات ذات الصلة.

تفاصيل المنحة:

سوف يواصل المتقدمون - الذين تم قبول طلباتهم - دراسات الماجستير، ويليها برنامج الدكتوراه، في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

ويجب أن يكون محور تركيز أبحاث الطلاب في المجالات الآتية:

أصول الدين.

مقارنة الأديان.

فلسفة الأديان.

الفلسفة بكافة فروعها.

تاريخ الأديان.

الدراسات الأنثروبولوجية في الثقافات المختلفة.

النقد الأدبي الحديث.

كما يرحب بالمشاريع البحثية في أي موضوع بحثي مناسب، وتهتم المنحة بشكل خاص بالموضوعات التالية: الفلسفة الغربية الحديثة: (وتشمل: التجريبية، والمثالية الألمانية، والذرائعية، والفلسفة القارية، والفلسفة التحليلية، وعلم الظواهر، والنظرية النقدية)، ونظرية القرن العشرين: (وتشمل: السيميائية، والتأويلية، والبنيوية، وما بعد البنيوية، والنظرية النقدية).

كما يتم تشجيع المتقدمين الذين يدرسون مواضيع مشتركة بين التخصصات ذات الصلة، مثل التاريخ والفلسفة والعلوم السياسية ودراسات المناطق، للتقدم بطلب المنحة.

وستغطي كل منحة دراسية رسوم الدراسة لمدة عام واحد للماجستير، و3 سنوات للدكتوراه، إضافة إلى تكاليف الإقامة الكاملة والمعيشة، ورحلة العودة السنوية من الدرجة الاقتصادية من مصر إلى المملكة المتحدة.

ويرجى ملاحظة أنه سيتم تقديم هذه المنحة شريطة حصول المرشحين على درجة مناسبة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي ""IELTS وقبولهم في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

المعايير:

أولا: المعايير الأساسية:

يُشترط في المتقدم الذي يُقبَل طلب تقدمه للمنحة: أن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو معيد في إحدى الكليات التالية (أصول الدين والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية (بنات وبنين) والدعوة واللغة العربية) إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، على الأقل المستوى السابع في اختبار IELTS. إظهار المرونة والقدرة على التفوق في دراسة الدكتوراه والتطور في بيئة الدراسة المستقلة. العودة إلى مصر في نهاية فترة الدراسة ومواصلة العمل في جامعة الأزهر. إظهار إمكانية الترقي إلى مناصب قيادية ومواقع التأثير.

كيفية التقديم:

ينبغي على المرشحين الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه، ويرغبون في بدء دراستهم بأواخر عام 2022، تقديم نموذج طلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة، وإرساله على الإيميل التالي: [email protected] ، بحد أٌقصى الساعة الرابعة عصرًا، يوم 18 يناير 2022م. سيتم فرز الطلبات وإعداد القائمة المختصرة بمن وقع عليهم الاختيار؛ ليبدأ إجراء المقابلات الشخصية في أواخر يناير - أواخر فبراير 2022م (سيتم تقديم مواعيد دقيقة للمرشحين المدعوّين لإجراء مقابلة).