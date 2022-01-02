شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق طريق "القطامية - العين السخنة" بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، طريق القطامية - العين السخنة لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أية حوادث مرورية، لحين تلاشى الشبورة ووضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.