​بـ65 جنيهًا.. مدير حديقة الحيوان تكشف تفاصيل تذكرة يوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكدت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن موارد الحديقة محدودة مقارنة بمتطلبتها، مضيفة أن ذلك دفع الإدارة للتفكير في رفع سعر تذكرة الدخول في أحد أيام الأسبوع إلى 65 جنيهًا.

وقالت صابر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إن هذا اليوم كان إجازة أسبوعية للعاملين في الحديقة، ومن هنا جاءت فكرة استقبال الرحلات والأسر التي ترغب في الاستمتاع بالحديقة دون زحام، لافتة إلى أن هذا اليوم يتم تسعيره بقيمة 65 جنيهًا للتذكرة خلال فترات الدراسة فقط، أما في الإجازات يعود مرة أخرى بـ5 جنيهات.

وأضافت مديرة الحديقة، أن الحديقة تحتوي على العديد من وسائل الترفيه الجديدة مثل حديقة الأطفال، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأطفال لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الألفية والتصوير معها.