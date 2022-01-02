كورونا في 24 ساعة| حقيقة ظهور متحور "فلورونا" بمصر ومليون إصابة يوميا بأوميكرون في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321132 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

16 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا لأول أيام 2022

أغنياء العالم زادوا ثراءً في 2021 رغم كورونا.. وماسك يكسب 117.5 مليار دولار

الكويت تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

البحرين تجيز استخدام طارئ لدواء تنتجه فايزر لعلاج مرضى كورونا

كورونا عربيًا: الإمارات أكثر الإصابات..والبحرين صفر وفيات خلال 24 ساعة

أمريكا: إجمالي الإصابات بكورونا يرتفع إلى 54.9 مليون حالة

إلغاء أكثر من 4 آلاف رحلة جوية حول العالم في أول أيام العام الجديد

فرنسا تسجل أكثر من 219 ألف إصابة جديدة بكورونا

عوض تاج الدين: مليون إصابة يوميًا بمتحور أوميكرون في العالم

بعد ظهور متحور جديد.. نائب رئيس لجنة مكافحة الفيروس تكشف حقيقة وجود غلق تام

رئيس نيجيريا: بلادنا شهدت في 2021 انتعاشًا قويًا رغم جائحة كورونا

إيطاليا تسجل أكثر من 141 ألف إصابة جديدة بكورونا

مستشار الرئيس لشئون الصحة يحذر: مصاب أوميكرون يعدي 14 شخصا| فيديو

"مزيج بين كورونا والأنفلونزا".. مستشار الرئيس: ظهور متحور "فلورونا" بمصر أمر متوقع