شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نظام التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج منازل.. و2 أبريل بدء اختبار الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطلاب المتقدمين لامتحانات أبناؤنا فى الخارج يعتبرون طلاب منازل وتطبق عليهم قواعد وشروط القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر، على أن يجرى امتحان تحديد مستوى تحت إشراف المديرية التعليمية للطالب العائد من الخارج إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب مضى عليها عامان على الأكثر.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الطلاب للمصريين فى الخارج، من الصف الأول الابتدائي حتى الثانى الثانوى، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 150 دولار أمريكي من خلال الموقع الإلكترونى وفقا للخطوات المعلنة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين ، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الاول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 ابريل 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022 ، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .