شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يناير آخر موعد للتقدم لجائزة اليونسكو لعام 2021 فى استخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر
وحدد الجدول الزمنى للتقدم للفوز بالجائزة يوم 30 يناير 2022 آخر موعد للتقدم، على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو من خلال البريد الإلكتروني علمًا بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، والتى ستصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.
ويحصل الفائزون على شهادة تقدير وميدالية وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار (خمسة وعشرون ألف دولار) ويجب أن يتم استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى 30 يناير 2022.
وتتمثل شروط التقدم بالمشروع، فى أنه يجب أن يستمر المشروع المقدم من خلال الجائزة لمدة سنة واحدة على الأقل، وألا يكون المشروع وتنظيمه تابعين لليونسكو أو تلقى أي تمويل من اليونسكو، و أن تكون الأدوات التكنولوجية المستخدمة في المشروع مفتوحة ومجانية.
وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى:
1 - ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.
2- نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.
3- خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.